"Nichts geht mehr." So schimpfen seit Wochen Autofahrerinnen und Autofahrer, die in Graz unterwegs sind. Man staue sich von Baustelle zu Baustelle. Tatsächlich sind Bagger und Presslufthammer in der Landeshauptstadt auffällig aktiv. Mehrere Großbaustellen machen deutlich: Die Grazer Straßen werden massiv umgebaut. Das trifft nicht nur die Städter, sondern alle Pendler – etwa wegen der Triester Straße oder bald auch der Petersgasse. Selbst Öffi-Fahrer sind durch die Innenstadt-Baustellen von massiven Wartezeiten betroffen.