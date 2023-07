Eine fatale Rauferei im Grazer Volksgarten im Juli des Vorjahres, bei der ein Weißrusse (31) sein Leben verlor, war am Mittwochvormittag Gegenstand eines Mordprozesses im Schwurgerichtssaal des Straflandesgerichtes Graz. Angeklagt war ein 56-jähriger Tschetschene. Am ersten Verhandlungstag im Juni bekannte er sich "nicht schuldig". Sein Kontrahent habe ihn angegriffen und sei ihm lediglich "ins Messer gefallen", während er selbst in Notwehr eine wischende Bewegung mit einem Messer gemacht habe.