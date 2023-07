Vor gut drei Wochen haben es 10.982 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Pflege, im medizinisch-technischen Bereich sowie die 2313 Mitarbeiter im ärztlichen Bereich erfahren: Ab Herbst fließen 130 Millionen Euro zusätzlich ins Personal der Spitalsgesellschaft Kages – jährlich.

Seither rauchen die Rechner und Köpfe, die Betriebsräte erläutern immer wieder die Gehaltsreform. Das ist nach innen elementar, aber auch nach außen wichtig. Denn der Bedarf an neuem Personal ist weiterhin groß: An den Landeskrankenhäusern sind allein 182 Ärzte-Dienstposten unbesetzt (etwa acht Prozent; Stand Ende Mai).

Das Burgenland ist der aktivste "Mitspieler", dort wirbt man mit den bundesweit besten Jahresgagen von mindestens 140.000 Euro brutto. Die Steirer haben ihre eigene Berechnungen dazu angestellt: Demnach würden die Burgenländer zum Einstieg circa 128.000 Euro brutto im Jahr ohne Zulagen bezahlen – immer noch viel mehr als die Kages derzeit.

Das neue Gehaltsschema für Ärzte sieht um monatlich 1028 bis 1530 Euro höhere Grundgehälter vor. Oder anders gerechnet: Ein Arzt in Ausbildung erhält künftig 4600 Euro brutto, ein neuer Facharzt 7500 Euro im Monat (Stufe 1, je nach Funktion; Vollzeit und ohne Rufbereitschaft etc.).

Ärzte aus Deutschland

Das neue Gehaltsschema, angepasste Zulagen und eine attraktivere Nebenbeschäftigungsregel werden die Kages als Arbeitgeber deutlich attraktiver machen, sind Spitalslandesrätin Juliane Bogner-Strauß und Personallandesrat Werner Amon (beide ÖVP) optimistisch.

Befürchtungen, die Kages würde andere steirische Krankenhäuser (AUVA, Ordensspitäler etc.) schwächen, teilt Betriebsratsvorsitzender Michael Tripolt nicht. "Es geht doch nicht darum, in der Steiermark auf Raubzug zu gehen." Die neuen Gehälter seien so attraktiv, dass man Mediziner "aus Deutschland oder aus Italien" gewinnen könnte. Eine offensive Rekrutierung vorausgesetzt.

Michael Tripolt, Kages-Zentralbetriebsrat © klz/pajman

Rückwirkend mit 1. September

Bis tatsächlich höhere Gehälter fließen, dauert es noch: Das Gesetz muss von der Landesregierung beschlossen werden, durch die Begutachtung und durch den Landtag, der erst nach den Ferien zusammentritt. Voraussichtlich erhalten die Mitarbeiter im November bzw. Dezember die höheren Gehälter - rückwirkend mit 1. September.

Offene Fragen und teils starke Kritik kommt noch aus dem medizinisch-technischen Bereich (MTD): Die Fachleute aus den Labors, der Radiologie-Technologie, für Diätologie usw. sehen sich im neuen Gehaltsschema benachteiligt. Sie sind "in einem Topf" mit den Hebammen und Diplompflegekräften. Laut Betriebsrat wären die Details erst zu klären. Fest steht, dass für MTD-Personal 3,5 Millionen Euro für höhere Gehälter und noch einmal so viel für das Anrechnen der Vordienstzeiten budgetiert sind. Am Freitag fand dazu eine weitere Runde unter den Personalvertretern statt.