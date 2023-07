ie Hitze dieser Tage treibt die Menschen in Massen in die heimischen Freibäder und Seen. Damit steigt auch wieder die Häufigkeit von Badeunfällen. Am Freitag wurde ein 90-jähriger Mann von einem Urlauber tot im Erlaufsee treibend entdeckt. In der Woche zuvor rettete eine steirische Familie mithilfe eines Stand-up-Paddles einen 39-Jährigen, der mitten im Stubenbergsee in Notlage geraten war.