"Du hilfst Menschen dabei, ihren Traum zu erfüllen. Das ist ein unglaublich schönes Gefühl", schwärmt Philipp Leodolter von seinem Teilzeitjob als staatlich geprüfter Ski- und Bergführer. Erst vor wenigen Tagen bestieg der hauptberufliche Sport- und Turnlehrer mit einem Pärchen über den anspruchsvollen Stüdlgrat das Dach Österreichs – den Gipfel des Großglockners auf 3798 Metern Seehöhe. "Die Freude der beiden, als sie am Gipfel standen, war riesengroß. Da freute ich mich natürlich mit." Das Bergführerleben sei ein spannendes Leben, wenn man gerne in den Bergen unterwegs ist, sagt Leodolter. Und dass es in den Bergen schön ist, hat sich herumgesprochen.