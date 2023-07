Die Messstation in Hartberg zeigte kurz vor 16 Uhr exakt 34,5 Grad an. Damit wurde heute - knapp, aber doch - der Jahreshöchstwert in der Steiermark erreicht. Schon bei der ersten Hitzewelle am 22. Juni waren in Mooslandl 34,4 Grad gemessen worden. Auch in Bruck an der Mur schwitzte man bei über 34 Grad. Der österreichweite Hitzepol lag am Montag in Bad Vöslau (NÖ): 37,2 Grad betrug dort das Maximum.