Claudia Raffling ist einer dieser Menschen, die ganz besonders viel lachen. Selbst als sie ihren Rollstuhl scharf nach rechts lenkt, um den Holzreifen am Boden herum, scheinen ihre Mundwinkel gar nicht anders zu können, als sich nach oben zu ziehen. Danach bugsiert die 38-jährige Kärntnerin den grün-gelben Tennisball von einem Verkehrshütchen zum nächsten. So wie es der Hindernislauf beim Sportfest der steirischen AUVA-Rehabilitationsklinik Tobelbad vorgibt. Der Tag des Fests ist gleichzeitig Rafflings letzter Tag hier. Hinter ihr liegen Monate, in denen sie gelacht und geweint und sich zurück ins Leben gekämpft hat.