Krise ist immer. Dem Abflauen der Pandemie folgten (auch) in der Grünen Mark gefühlt nahtlos andere große Probleme: Klima, Teuerungen, die Kindergärten oder die Spitalsversorgung. Die Landesregierung reagierte spät und nach ihren Möglichkeiten. Am teuersten war der Rückkauf der Energie-Steiermark-Anteile um 532 Millionen Euro. Der Nutzen muss sich den Verbrauchern noch erschließen. Sichtbarer werden Vorrangflächen für Photovoltaik sein; bemerkbar ab Herbst höhere Gehälter für Pflegepersonal und Ärzte der Landeskrankenhäuser oder die Sozialstaffel in Kinderkrippen.

Offensiv war wenig davon, die "Reaktionsgemeinschaft" hält dem das schiere Ausmaß – Pakete in dreistelliger Millionenhöhe – entgegen. Von Schuldenabbau redet ohnehin keiner mehr.

Angenehm war und ist die landespolitische Tonlage, auch außerhalb der Koalition. Kein notwendiger (?) Unsinn, keine Tiraden auf berüchtigten Online-Kanälen. Die Parteien werden sich im Wahljahr 2024 um Abgrenzung bemühen (müssen).

Bundespolitisch spielten Landes-VP und -SP höchstens Nebenrollen: Mit Hermann Schützenhöfer verließ einer der letzten "Landesfürste" die Bühne, das Schicksal von LH Wilfried Haslauer in Salzburg zeigte, der Zeitpunkt war richtig gewählt.