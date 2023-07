In der Nacht von Montag auf Dienstag kam es in Mooskirchen am Autobahnzubringer zu einem Verkehrsunfall mit zwei leicht Verletzten.

Gegen Mitternacht kollidierten zwei Autos, gelenkt von einem 42- bzw. 25- Jährigen. Beide gaben an, dass der jeweils andere mit seinem Fahrzeug zu weit links fuhr und auf die Gegenfahrbahn kam. Es kam zu einem Frontalzusammenstoß der beiden Fahrzeuge, wodurch beide Lenker aus dem Bezirk Voitsberg leicht verletzt und in das Universitätsklinikum Graz gebracht wurden.

Der Autobahnzubringer war bis zwei Uhr teilweise zur Gänze gesperrt.