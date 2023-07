Am Sonntag um 8 Uhr Früh wurde die Ambulanz am Unfallkrankenhaus Graz vorübergehend gesperrt, Patienten mussten von den Einsatzorganisationen in andere Kliniken gebracht werden. Hintergrund ist einerseits, dass immer mehr Patientinnen und Patienten aus anderen Regionen – etwa der Südsteiermark, Voitsberg und Weiz – nach Unfällen selbstständig ins Grazer UKH fahren, weil die Versorgung vor Ort teilweise fehlt. Das bestätigte auf Anfrage der Kleinen Zeitung gestern Christian Kammerlander, Ärztlicher Direktor beider steirischer UKH-Standorte. So kamen zuletzt rund 60 Prozent der Betroffenen nicht aus dem Großraum Graz, der allerdings das Kerngebiet des AUVA-Hauses darstellt.