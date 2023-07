Der Hubschrauber war ihm zu laut und überhaupt hätte es seiner Ansicht nach gar nicht so viele Rettungskräfte vor Ort gebraucht. Deshalb behinderte ein 84-jähriger Oststeirer letzte Woche einen Einsatz von Rotem Kreuz und Polizei in Weiz. Während sich die Helferinnen und Helfer um den medizinischen Notfall kümmerten, näherte sich der angetrunkene Mann immer wieder dem Landeplatz des Rettungshubschraubers Christophorus 12, beschwerte sich und schimpfte. Er dürfte den Start des Hubschraubers verzögert haben, ein Patient war an Bord.