"Die letzte Schulwoche wird sehr wechselhaft – vorwiegend an den Nachmittagen könnte es fast jeden Tag regnen", sagt Hannes Rieder, Meteorologe der Geosphere Steiermark. Das betreffe vor allem das Bergland, teils auch den Südosten und den Grazer Raum. Besonders am Montag- und Mittwochabend zeigt die Wettervorschau erheblichen Niederschlag. "Temperaturmäßig bleibt es aber sommerlich mit Höchstwerten von bis zu 27 Grad." 30 und mehr Grad sind in den kommenden Tagen hingegen nicht drin.