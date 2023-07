Radfahrer stürzte am Gelände und erlitt lebensgefährliche Verletzungen

Aus unbekannter Ursache stürzte wenige Stunden vor dem Rennstart ein E-Biker in Spielberg am Renngelände. Der 68-Jährige zog sich lebensgefährliche Verletzungen zu. In der Nacht davor erwischte ein Taxifahrer einen Fußgänger.