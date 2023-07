Am 12. Juni 2022 überfiel ein bislang unbekannter Täter einen Glücksspielbetrieb in Graz-Straßgang. Gegen 13.40 Uhr betrat der mit einem schwarzen Tuch und einer Sonnenbrille maskierte Mann den Betrieb in der Kärntner Straße und forderte vom Angestellten die Herausgabe von Bargeld.

Dabei hatte der Täter ein silbernes Messer mit rund 20 Zentimetern Klingenlänge in der Hand. Der Angestellte händigte einen Bargeldbetrag in unbekannter Höhe aus, worauf der Täter in unbekannte Richtung davonging. Verletzt wurde niemand.

Die Staatsanwaltschaft Graz ordnet nun die Veröffentlichung von Lichtbildern an. Zeugenhinweise sind erbeten an den Journaldienst des Landeskriminalamtes unter 059133/60 3333.