Seine gesamte, bislang 33 Jahre umspannende, Karriere hat Gerhard Derler in verschiedenen Fuktionen in der Justizanstalt Karlau verbraucht, zuletzt als stellvertretender Leiter in Personalunion mit der Leitung des Wirtschaftsbereiches. Seit heute, Freitag, steht nun die gesamte Justizanstalt unter seiner Führung. „Brigadier Derler kennt die vorliegenden Gegebenheiten und Herausforderungen der Justizanstalt sowie die gesamten Belegschaft wie kaum ein anderer“, hieß es vonseiten des Justizministeriums.