Es ist eine traurige Bilanz: zwei Tage, zwei tote Motorradfahrer in der Steiermark. Am Sonntagnachmittag geriet ein 57-Jähriger in Dobl-Zwaring von der Fahrbahn ab und prallte frontal gegen eine Hausmauer. Trotz sofortiger Erste-Hilfe-Maßnahmen erlag der 57-jährige Fahrer noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen. Und am Montagnachmittag verlor ein 45-Jähriger aus dem Bezirk Hartberg-Fürstenfeld auf der B 72 in Fahrtrichtung Anger die Kontrolle über sein Motorrad, schlitterte rund 30 Meter der Fahrbahn entlang, prallte gegen einen Steher der Leitplanke und stürzte danach über einen Abhang. Auch hier konnte der Notarzt trotz sofortiger Erste-Hilfe-Maßnahmen nachkommender Verkehrsteilnehmer nur mehr den Tod des 45-Jährigen feststellen. Im Schnitt sterben rund zehn Motorradlenker jährlich auf den steirischen Straßen. 550 Personen erleiden – zum Teil – schwere Verletzungen.