Die oststeirische Feistritztalbahn ist nach vier Jahren Stillstand am Samstag erstmals wieder von Birkfeld nach Weiz gefahren. In den vergangenen Monaten waren zwei Bahnüberführungen bei der Weizer Straße (B 72) von der Interessensgemeinschaft Feistritztalbahn repariert worden, nun kann der Zug in den kommenden Monaten wieder fahren. Die Zukunft ist damit allerdings noch nicht gesichert.