Mit einer fulminanten Eröffnungsfeier begannen die Spiele am 17. Juni im Olympiastadion in Berlin, am Brandenburger Tor gingen sie am 25. Juni mit derselben ausgelassenen Stimmung zu Ende. 50.000 Menschen hatten sich zu Beginn der Spiele im Stadion versammelt, um inklusiven Sport zu zelebrieren, insgesamt besuchten im Verlauf der Spiele 330.000 Sportbegeisterte die Bewerbe der Special Olympics World Games.