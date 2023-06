In Köflach wurden am Samstag der Landesfeuerwehrkommandant und dessen Stellvertreter gewählt: An Spitze gab es keine Überraschung, Landesfeuerwehrkommandant Reinhard Leichtfried kandidierte als einziger und wurde mit 114 Stimmen (bei 128 anwesenden Stimmberechtigten) wiederbestellt.