Für viele sind die Special Olympics World Games in Berlin eine Premiere, für den Salzburger Norbert Planitzer sind sie hingegen beinahe Routine. Der Cheftrainer des österreichischen Radteams, zu dem auch die Steirerinnen Agnes Zenz und Kerstin Holzer gehören, feierte sein World Games-Debut bereits vor 22 Jahren. "2001 war ich mit zwei Langläufern als deren Trainer bei den Winter-Weltspielen in Alaska", erinnert er sich. Ein harter, aber lehrreicher Einstieg in das Universum der Weltspiele, wie er heute sagt. "Es war eine großartige Erfahrung, aber auch eine große Belastung. Damals war die Kommunikation noch nicht so einfach, wir mussten Telefonzellen benutzen und in einem Land wie Alaska sind die Bedingungen noch erschwerter."