Bei Straußeneierspeis und Kaiserschmarren ist leicht reden. Das erwies sich beim „Steirischen Almfrieden“, der am Freitag schon zum sechsten Mal viele Spitzenfunktionäre aus dem stark erweiterten Bauernbund-Umfeld auf die Hubmoar-Alm in der Gaal bei Knittelfeld führte. Die Einladung war hoch angetragen: „Ein idyllischer Ort, an dem sich Gott und die Welt trifft“, wurde den Gästen versprochen.