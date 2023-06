Ausholen, Schlag, Gold – voller Stolz trägt der Grazer Florian Bittmann seine Medaille um den Hals. Als einziger Österreicher im Golf-Bewerb gewann er bei den Special Olympics World Games in Berlin gemeinsam mit seinem Vater Johannes als Unified-Partner Gold. Überhaupt ist der Golfsport in der Familie Bittmann ein Familienunterfangen, Mutter Eva ist als Trainerin ebenfalls in Berlin dabei. "Vor zehn Jahren haben wir gemeinsam mit anderen Verwandten einen Schnupperkurs gemacht. Seitdem liebt er den Sport, wenn ihm etwas taugt, bleibt er dran", sagt sie. Dass sich das auszahlt, haben die Weltspiele jetzt gezeigt. Johannes Bittmann ist bereits jetzt erstaunt über den Ruhm seines Sohnes: "Im Lift haben ihn einige Athletinnen von einer anderen Delegation auf seinen Sieg angesprochen."