Wie prognostiziert, steuerte die Steiermark am Freitagnachmittag tatsächlich auf schwere Unwetter zu. Für große Teile von Liezen, Murau, Murtal, Leoben, Bruck-Mürzzuschlag, Voitsberg, Graz-Umgebung und Weiz gibt die Unwetterwarnzentrale weiterhin eine konkrete Warnung aus. In Teilen der Bezirke kommt es bereits seit Mittag zu Regenschauern und Hagel. Wobei: Der Norden dürfte diesmal insgesamt glimpflicher davonkommen.

"Graz ist derzeit besonders kritisch, es ist von zwei Gewitterzellen eingekesselt", heißt es dazu aus der Geosphere Steiermark. Die Windböen in und um die Landeshauptstadt erreichen 70 Kilometer pro Stunde und mehr. Kurz nach 15 Uhr hat sich über Graz eine weiter kleine Gewitterzelle gebildet, während im Raum Deutschlandsberg und etwas später auch im Raum Feldbach Hagel niederging. Im Laufe des späteren Nachmittags sollen sich die Niederschläge weiter in Richtung Süden verlagern.

In Graz fiel die Schlossbergbahn wegen des Windes aus. Die Antenne Kärnten berichtet außerdem, dass es auch auf der Südautobahn (A 2) auf der Pack ebenfalls hagelt: "Die Autofahrer bleiben zum Teil in den Tunnels stehen. Bitte um besondere Vorsicht." Im Norden von Graz-Umgebung in Frohnleiten sowie in den Fischbacher Alpen wurde bis 14 Uhr die höchste Niederschlagsmenge gemessen – je 31 Liter binnen einer Stunde: "Das ist ganz ordentlich – für ein Gewitter aber nicht ungewöhnlich", so die Meteorologen der Geosphere.

Zwischen Thörl und Aflenz kam es zu Stromausfällen, wie die Energie Steiermark meldet – hier sind mehrere Stationen ausgefallen. Die Feuerwehr musste im Bereich Vorau wegen Überschwemmungen zu mehreren Auspumpeinsätzen ausrücken. Ähnlich im Norden von Graz-Umgebung.

Blick von Graz-Webling aus © privat

Die Unwetter werden durch eine Kaltfront hervorgerufen, die das Ende der ersten Hitzewelle bedeutet. Laut Geosphere ist daher in der gesamten Steiermark bis zum Abend Starkregen möglich, hinzu kommen heftige Sturmböen. Die Meteorologen warnen bis 21 Uhr auch vor Blitzschlägen, herum wirbelnden Gegenständen und abgebrochenen Ästen von Bäumen. Auch Muren oder Unterspülungen seien möglich, hieß es am Nachmittag.

Die Karte der Unwetterwarnzentrale von 15.15 Uhr © UWZ

Nach den prognostizierten Gewittern kündigt sich ab Freitag ein stabiles, angenehm mildes Sommerwochenende an. Zum Wochenbeginn klettern die Temperaturen wieder auf 30 Grad, jedoch soll es nicht mehr so drückend sein.