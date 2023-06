Am Mittwoch haben starke Gewitter vor allem die Obersteiermark heimgesucht, heute, Donnerstag folgte der Hitzehöhepunkt. In der gesamten Steiermark werden die Temperaturen über 30 Grad Celsius ansteigen, die Hitzepole werden in der Obersteiermark und im Südosten liegen, bis zu 35 Grad sind hier möglich. "Damit wäre die Marke des bisher heißesten Tages des Jahres in der Steiermark geknackt", sagt Meteorologin Veronika Hatvan von der Geosphere Austria. Bereits am Mittwoch wurden in Bruck an der Mur 34,4 Grad Celsius und in Leoben 34,2 Grad Celsius gemessen werden. Um 15 Uhr lag der Wert bei der Messstation Mooslandl bereits bei 33,9 Grad, in Bad Aussee bei 32,6 Grad, gefolgt von Hartberg mit 31,8 Grad Celsius.