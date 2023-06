"Die Mädels vor so einer Kulisse ein Rennen fahren zu sehen, ist auch für mich als Trainerin unbeschreiblich", kann Birgit Zottler ihre Gefühle kaum in Worte fassen – hinter ihr befindet sich die Radstrecke der Special Olympics World Games in Berlin, mitten auf der Straße des 17. Juni. Am Horizont streckt sich das Brandenburger Tor gen Himmel. "Als wir das erste Mal aus der S-Bahn gestiegen sind und es gesehen haben, waren wir kurz sprachlos."