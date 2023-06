Was war das für ein Pracht-Wochenende – kein Regen, viel Sonne ... und endlich Sommer. Kein Wunder, dass es die Steirer nach den nass-kühlen Wochen in die Natur zog. Die gute Nachricht: Es geht in den kommenden Tagen in ähnlicher Tonalität weiter, wie Hannes Rieder, Meteorologe der Geosphere Steiermark bestätigt: "Bis Donnerstag sind in der Steiermark durchaus 35 Grad drin. Schon am Montag haben wir die 30-Grad-Marke in Graz und Leoben knapp überschritten".