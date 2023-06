Es ist alles angerichtet für eine gute Weinsaison in der Steiermark. Vorerst. Denn heuer glänzte der Frühling mit niedrigen Temperaturen und viel Niederschlag. Auch der Spätfrost blieb aus. Vor allem die Wetterextreme der letzten Jahre waren eine Herausforderung für die steirischen Winzer. Lange Trockenperioden, Tropennächte und Platzregen, machten den Weinbau in Teilen der Steiermark zunehmend schwieriger. Denn während sich die Winzer vor allem im Frühling über Regen freuen, gibt es auch im Weingarten ein zu viel an Wasser. Denn ist der Boden erst einmal gesättigt, kann das Wasser in tiefe Schichten eindringen und den Hang zum Rutschen bringen.