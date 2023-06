Mit dem Rettungswagen wollte Mama Anita noch schnell ins LKH Graz fahren. Die Wehen hatten bei ihr am Morgen des 15. Juni in Deutschfeistritz eingesetzt. Doch die kleine Martina hatte es besonders eilig. Kaum waren die Sanitäter Stefan und Clemens von der Rot-Kreuz-Ortsstelle Übelbach vor Ort, war die Geburt schon in vollem Gange. Die beiden unterstützten Mutter Anita - es ist ihr drittes Kind.