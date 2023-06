Nach Wien und Klagenfurt sind am Donnerstag (15. Juni) die Freizeitpädagoginnen und -pädagogen von Graz am Zug, um über Sorgen und Protestmaßnahmen zu reden. Für Eltern heißt das: An Grazer Pflichtschulen (Volks-, Mittelschulen) endet die Nachmittagsbetreuung um 14.30 Uhr.