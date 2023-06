Ein neunjähriges Mädchen ist Montagabend auf dem Dach eines Einkaufszentrums in Bad Gleichenberg durch eine Lichtkuppel gebrochen und etwa vier Meter in die Tiefe abgestürzt. Das Mädchen aus der Südoststeiermark wollte mit seiner Mutter (50) in einem Restaurant im Einkaufszentrum essen, in Begleitung von einer Freundin der Mutter und deren Tochter.