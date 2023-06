In der Ferienzeit ist Spenderblut Mangelware. Bevor sich halb Österreich wieder in den Urlaub verabschiedet, startet das Rote Kreuz daher eine neue Kampagne: "Rette den Sommer. Spende Blut", lautet das Motto, das auch für die Steirerinnen und Steirer gelten soll. Als Ziel bis Anfang Juli wurde ein Lagerstand von insgesamt 15.000 Blutkonserven ausgegeben – für die Steiermark heißt das, dass rund 1500 Konserven zu sammeln sind.

Beim Weltblutspendetag am 14. Juni (Mittwoch) gibt es daher einen Infostand am Grazer Hauptplatz, während im ORF-Funkhaus in der Marburgerstraße eine der größten Blutspendeaktionen des Jahres durchgeführt wird. Das Funkhaus steht dabei für die Bevölkerung offen (11 bis 19 Uhr) – und es ist leicht möglich, dass man auf der Liege nebenan eine bekannte Moderatorin oder einen Moderator wiederfindet, die oder der ebenfalls Blut spendet.

Noch nicht bedrohlich

Weitere Aktionen am Mittwoch: Im forumKLOSTER in Gleisdorf kann man von 10 bis 19 Uhr und in der Alten Wirtschaftskammer in Judenburg von 11 bis 19 Uhr sein Blut spenden.

"Aktuell ist die Blutkonserven-Situation in der Steiermark noch nicht bedrohlich. Allerdings ist Vorsicht geboten, zuletzt ist bereits ein Rückgang an Spenderinnen und Spendern zu verzeichnen gewesen", sagt Christian Steinscherer, Leiter des Blutspendedienstes in der Steiermark. Besonders würden die Bestände der Blutgruppen B negativ und 0 negativ sinken.

Alle Blutspendetermine in der Nähe.