Es war gegen 14.20 Uhr am Sonntagnachmittag, als eine 46-jährige Frau aus dem Bezirk Deutschlandsberg ihren Pkw auf der L 303 aus Richtung Preding kommend in Fahrtrichtung Pistorf lenkte. Am rechten hinteren Beifahrersitz fuhr ein siebenjähriges Mädchen, ebenfalls aus dem Bezirk Deutschlandsberg, mit.

Auf Höhe Straßenkilometer 22,2 kam die Lenkerin mit ihrem Pkw rechts von der Fahrbahn ab, touchierte Straßenleiteinrichtungen und fuhr entlang des Straßengrabens bis zu einem Wasserdurchlass. Dort hob das Fahrzeug an einem schräg ansteigenden Kanalschacht ab und fuhr in eine nachfolgende, ansteigende Hauseinfahrt, wo der Pkw gegen einen Baum prallte und zum Stillstand kam.

Das Auto der Lenkerin wurde stark beschädigt © FF Wettmannstätten/Facebook

Lenkerin im Krankenhaus

Die 46-jährige Lenkerin wurde vom Roten Kreuz mit Verletzungen unbestimmten Grades in das UKH Graz gebracht, der durchgeführte Alkotest verlief negativ. Das Mädchen am Beifahrersitz blieb zum Glück unverletzt.

Die Lenkerin selbst gab gegenüber der Polizei an, dass es aufgrund von Übermüdung zum Sekundenschlaf gekommen war.

Das Fahrzeug wurde stark beschädigt. Durch die Erhebungen am Unfallort sowie die nachfolgenden Bergungsarbeiten war die L 303 von 14.20 Uhr bis 15.45 Uhr nur einspurig befahrbar.