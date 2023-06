Immer am Ende des Monats brechen die Toastbrottage an. So nennen Kinder die Zeit, in der ihre Familien sich nichts anderes mehr zu essen leisten können. Nur der günstige, nährstoffarme Toast geht sich noch aus. Neue Hosen oder T-Shirts sind sowieso nie drin. Die mit den Löchern gehen ja noch. Und vom Fußballtraining oder Gitarrenunterricht kann jedes fünfte Kind in der Steiermark nur träumen.