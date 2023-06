Am Sonntag ist der 11. Sechsfachjackpot der Lottogeschichte mit knapp 7,3 Millionen Euro geknackt worden. Mit einem Systemschein hat ein Spielteilnehmer bzw. eine Spielteilnehmerin aus der Steiermark die "sechs Richtigen" getippt - er bekommt dafür exakt 7.288.891,90 Euro.

Wie die Österreichischen Lotterien nun auf Anfrage mitteilten, hat sich der Gewinner am Montag vorerst telefonisch gemeldet: "Ich bin’s, der Sechser-Gewinner von gestern." Der ist, das darf verraten werden, ein Vater mehrerer erwachsener, berufstätiger Kinder. Nächste Woche werden alle Formalitäten mit dem Hochgewinnbetreuer zu geregelt.

Drei Stunden kam der Glückliche mit seiner Frau aber direkt ins Kunden-Service-Center der Österreichischen Lotterien: "Damit nichts passieren kann", wollte er seine wertvolle Quittung rasch in die sicheren Hände der Lotterien geben, so deren Sprecherin.

"Da ist jetzt irgendetwas passiert"

Die Ziehung hatte der Grazer eher zufällig im Fernsehen verfolgt und sofort gewusst: "Da ist jetzt irgendetwas passiert. Die Zahlen kommen mir bekannt vor." Zwar hätten die Zahlen keine besondere Bedeutung für ihn. Mit einer Ausnahme: Mit exakt diesem Wettschein (Systemschein mit neun Wahlzahlen) hatte der Glückliche schon einem Erfolg: "Keinen Sechser zwar, aber doch deutlich mehr als nur einen Dreier."

Klar: Als er realisierte, dass nicht nur die "sechs Richtigen“ unter seinen neun angekreuzten Zahlen waren, sondern dass auch der einzige Sechser war, wurde es emotional. Dabei spiele er nicht immer, sondern "wenn es gerade passt." Das tat es am Sonntag: Er habe irgendwie gespürt, bei dieser Ziehung passen könnte", wird der Gewinner zitiert.

Gewinn für Familie und Geschäft

Beruflich sei dieser selbständig und wäre im Umgang mit Geld, auch mit viel Geld, erfahren. Daher wäre er jetzt auch nicht sonderlich aus dem Häuschen. "Ich werde bzw. wir werden ganz vernünftige Sechser- Gewinner sein." Man würde "das Geld einerseits familiär verwenden und andererseits ins laufende Geschäft einfließen lassen", sagte der neue Lottomillionär.

Systemschein Marke 0/09

Wie berichtet, verwendete der Spielteilnehmer einen Systemschein Marke 0/09. Dieses ermöglicht dem Teilnehmer, neun Zahlen auf dem Wettschein anzukreuzen. Das Rechenzentrum der Österreichischen Lotterien erstellteinfolge alle mit diesen neun Zahlen möglichen Sechsertipp-Kombinationen. Darunter war in diesem Fall nicht nur der passgenaue Sechser, sondern "noch eine Reihe an Fünfern, Vierern und Dreiern im Gesamtwert von nochmals rund 22.000 Euro", so die Lotterien am Montag - Konkret waren es 18 Fünfer, 45 Vierer und 20 Dreier.

Laut Lotterien war dies der bisher höchste Sechser 2023. Und für die Steiermark bedeutet der geknackte Sechsfachjackpot die höchste Gewinnsumme für einen Sechser in der Lottogeschichte überhaupt.