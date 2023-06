In normalen Zeiten lässt sich die Landesspitze so einen Termin nicht entgehen. Wenn es aber um das Schicksal der eigenen Partei bzw. um die Landesfinanzen geht, muss auch das Rote Kreuz ausnahmsweise zurückstecken. Der Landesverband Steiermark hielt am Dienstag seine Generalversammlung in Lannach ab – ohne Christopher Drexler und Anton Lang.