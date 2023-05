In seltener Einmütigkeit verkündeten am Mittwoch alle fünf Kapfenberger Gemeinderatsparteien den Rückkauf der Stadtwerke-Anteile von der Kärntner Elektrizitätsgesellschaft Kelag. Alle zeigten sich darüber erfreut, dass die Stadt wieder die volle Handlungsvollmacht in diesem Unternehmen hat.