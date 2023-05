Das Gesundheitssystem in Österreich ist am Limit. Die Spitäler sind überlastet. Immer noch fehlen Medikamente wie Antibiotika. Außerdem mangelt es an Arbeitskräften. Welche Rolle können Ärztinnen und Apotheker spielen? Die Kleine Zeitung hat Alexandra Fuchsbichler, Präsidentin der Apothekerkammer Steiermark, und Alexander Moussa, Obmann der Allgemeinmediziner, zum Gespräch gebeten.