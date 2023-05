Die Landwirtschaftskammer stellte am Freitag Pflanzenbauchef Arno Mayer in die Auslage. Unerfreulicher Anlass: massive Krähenschäden. "Wir haben heuer ungeheuer viele stark betroffene Landwirte. Zum Teil säen sie ihren Mais bereits zum dritten Mal", wird Mayer zitiert. Leiden würden die durch Regen "ohnehin schwer geschädigten Kürbisbauern". Vogelscheuchen etc. zeigen keine Wirkung.