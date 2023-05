Die Blechlawinen rollen an: Zu Pfingsten dürften sich Tausende Steirerinnen und Steirer ab in den Süden bewegen.

Besonders auf der Phyrnautobahn A 9 wird es sich stauen, heißt es von ÖAMTC und Asfinag. Denn dort befinden sich Baustellen zwischen Übelbach und Deutschfeistritz. Auch im Bereich der Mautstelle Gleinalm und des Grenzübergangs Spielfeld müssen Autofahrende voraussichtlich viel Geduld beweisen. Gleiches gilt für den Großraum Graz. Auf der A 2 muss man voraussichtlich im Baustellenbereich auf der Pack und am Knoten Villach warten.

An den Stau-Hotspots sind heuer zum ersten Mal "Traffic Manager" von der Asfinag im Einsatz. Mit zwei Streifenautos starten sie am Freitag, heißt es von Sprecherin Alexandra Vucsina-Valla. "Das oberste Ziel ist, den Verkehr am Laufen zu halten." Die Asfinag-Mitarbeiterinnen und -Mitarbeiter sind mit leichtem Werkzeug ausgerüstet, um schnell kleinere Schäden an Autos zu beheben. Außerdem können sie schnell verlorenes Ladegut und Ähnliches aus dem Weg räumen und kümmern sie sich um Pannen- und Unfallsicherung.

Aktuelle Behinderungen und Staus finden Sie hier.