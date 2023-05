In Bad Radkersburg zeigte das Thermometer gestern 20 Grad an. Damit war die Kurstadt an der Grenze gestern der steirische „Hitzepol“. Einstellig blieben die Temperaturen in der Ramsau oder am Präbichl. Mit dem regnerischen und meist noch zu kühlen Frühlingswetter ist es aber spätestens zu Pfingsten vorbei. „Wer auch immer dieses Wetter pünktlich für die Feiertage bestellt hat, danken und genießen“, scherzt Meteorologe Hannes Rieder von der Geosphere Austria.