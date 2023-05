Starke Gewitter suchten gestern vor allem die Regionen Graz und Graz-Umgebung heim und sorgten vielerorts für Überschwemmungen, auch Hagel und starker Wind hielten die Einsatzkräfte auf Trab. Die Unwetterzellen, die nicht über der Steiermark, sondern auch im Waldviertel, im östlichen Flachland und im Südburgenland wüteten, richteten auch in der Landwirtschaft starke Schäden in Millionenhöhe an.