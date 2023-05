In Mautern hat eine bislang unbekannte Person minderwertiges Besteck zu stark überhöhten Preisen "aus dem Auto" verkauft. Zwischen 20. und 22. Mai wurden dabei überwiegend ältere beziehungsweise betagte Männer anscheinend gezielt Opfer der betrügerischen Geschäfte.

Der Unbekannte hatte die potenziellen Kunden dabei meist auf offener Straße und vor einem Supermarkt angesprochen und sie in ein Gespräch verwickelt. In weiterer Folge hatte der Mann den älteren Herren Kochtopfsets, Messersets und Besteckgarnituren im Wert von angeblich 1000 Euro zum Verkauf angeboten. Allein am vergangenen Wochenende soll es zu mindestens zwei Fällen gekommen sein, bei denen das minderwertige Küchenzubehör zu einem überhöhten Preis verkauft wurde.

Hinweise gesucht

Die Polizei bittet nun um tatdienliche Hinweise zur Identifizierung des Unbekannten. Es soll sich um einen 40 bis 50 Jahre alten Mann mit mitteleuropäischem Aussehen handeln. Dieser ist etwa 1,75 bis 1,85 Meter groß und wurde als „korpulent mit schwarzen Haaren“ beschrieben. Auffällig soll sein sehr gepflegtes Auftreten gewesen sein – er war mit einem weißen Hemd und einem hellblauen Anzug bekleidet. Unterwegs war der Mann mit einem silbernen, größeren Pkw, vermutlich ein SUV der Marke Mercedes oder BMW, der ein markantes Kennzeichen aus der Schweiz gehabt haben soll.

Für Hinweise sollen sich Zeugen bei der Polizeidienststelle Mautern unter der Nummer 059133/6323 melden.