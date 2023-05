Frau mit 136 Stichen getötet: Lebenslang und Einweisung

In Graz musste sich heute ein 24 Jahre alter Rumäne wegen Mordes an einer Grazerin (41) verantworten. Davor hat er bereits in Zürich eine Frau erstochen. Für den Mord in Graz wurde er zu lebenslanger Haft verurteilt und eingewiesen.