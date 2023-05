Eine 36-jährige war am Sonntag auf der A9 in Richtung Süden unterwegs. Als sich gegen 18.45 Uhr Stau bildete, stieg die Frau in die Bremsen: Auch der Lenker (25) im Pkw dahinter ging vom Gas. Eine 55-Jährige hingegen konnte nicht mehr rechtzeitig anhalten.