In der Nacht auf Donnerstag sind die kräftigen Schauer in der Steiermark abgeklungen, die Freiwilligen Feuerwehren konnten die Auspumparbeiten drosseln. So bleibt der Donnerstag ein bewölkter, für die Jahreszeit zu kühler Tag. "Keine Unwettergefahr", sieht Christian Pehsl (GeoSphere Austria, vormals ZAMG), in den Modellen für den Fenstertag. Ja, es wird "eine Spur milder", die Bewölkung verschwindet freilich nicht. Mehr als 18 Grad Celsius sind nicht zu erwarten.