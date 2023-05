Eine Reihe an Verdachtsfällen von sexuellen Übergriffen in zwei Grazer Kindergärten haben letzten Herbst für Unruhe gesorgt. Und den Stein rund um den Kinderschutz in der Steiermark ins Rollen gebracht. Jetzt wollen die Pädagogische Hochschule Steiermark (PH) und die Bildungsdirektion Maßnahmen setzen. Mit Fort- und Weiterbildungen, Symposien in allen sieben Bildungsregionen und gestern mit einer Enquete für Kinderschutz.