Geduld haben heißt es, wenn es um die Hoffnung auf mehrere aufeinanderfolgende regenfreie Tage geht. Während sich gestern noch mancherorts die Sonne durchgekämpft hatte, regnete es in weiten Teilen der Steiermark am Dienstagmorgen bereits wieder. Nur in der Obersteiermark blieb es laut Wetterdaten von Geosphere Austria in der Früh weitgehend trocken. Am meisten Regen kam in Köflach und am Schöckl vom Himmel.