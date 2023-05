Nicht, dass der Montag mit etwas mehr Wärme und Sonne nach dem verregneten Wochenende keine Hoffnung auf generelle Wetterbesserung geweckt hätte. Doch der (Sonnen-)Schein trügt: Schon am Dienstag schlägt das nächste Italientief zu und hat für die Steiermark abermals jede Menge Regen im Gepäck. Besser wird das erst in der Nacht auf Mittwoch, wenn die Regenwolken in Richtung Osten abziehen. "Aber von stabilem Hochdruckwetter ist weiterhin keine Spur", sagt Martin Kulmer, Meteorologe bei Geosphere Austria.