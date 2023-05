Einen Unfall hatte ein 32-jähriger Mann aus dem Bezirk Liezen am Samstagnachmittag gegen 15.30 Uhr mit seinem Fahrzeug auf der L 740. Aus noch unbekannter Ursache war der Mann mit seinem Pkw rechts von der Fahrbahn abgekommen und daraufhin gegen die Leitschiene geprallt, auf dem Beifahrersitz befand sich eine 39-Jährige, die ebenfalls aus dem Bezirk Liezen stammt. In weitere Folge wurde das Fahrzeug zurück auf die Straße geschleudert, es überschlug sich und kam links neben der Fahrbahn in einer Wiese zum Stehen.