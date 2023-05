In Graz kommen 476 Pkw auf 1000 Einwohner. Das ist ein deutlicher Rückgang im Vergleich zum Jahr davor (486) und zeitgleich der geringste Pkw-Bestand im ganzen Bundesland. Das weist der Verkehrsclub Österreich (VCÖ) auf Basis der Zahlen von Statistik Austria aus. Der Rückgang des Motorisierungsgrads liege daran, dass im Vergleich zu den Vorjahren die Bevölkerungszahl stärker und die Anzahl der Pkw hingegen deutlich geringer gestiegen ist. Wobei: Die Zahlen waren in Graz vor einigen Jahren schon niedriger.

Insgesamt sind sie in gleich sechs steirischen Bezirken rückläufig, selbst in Flächenbezirken wie Liezen, am stärksten im Bezirk Leoben. Steiermarkweit sind es nun 620 Autos pro 1000 Einwohner - im Jahr davor waren es noch 624.

Klimaticket wirkt sich auf Motorisierungsgrad aus

Beim VCÖ sieht man in der Teuerung einen Hauptgrund für diese Entwicklung. "Wenn Haushalte kein Zweit- oder Drittauto benötigen, dann können sie ihre Mobilitätsausgaben deutlich reduzieren", sagt Michael Schwendinger. Und er verweist auf das steirische Klimaticket, mit dem man um 468 Euro alle Öffis im Bundesland ein Jahr nutzen kann - viele Gemeinden sponsern den Kauf des Klimatickets zusätzlich mit bis zu 120 Euro.

"Umso wichtiger ist es dort, wo das Angebot des Öffentlichen Verkehrs für die Bevölkerung noch nicht attraktiv genug ist, zu verbessern. In dünner besiedelten Regionen ist das Linienangebot durch Gemeindebusse und Anrufsammeltaxis zu ergänzen", fordert Schwendinger. Seine Rechnung: Ein Ein-Pkw-Haushalt erspare sich im Vergleich zu Haushalten mit zwei oder mehr Autos im Schnitt rund 4.200 Euro pro Jahr an Mobilitätsausgaben.

Da auch in den Regionen viele Alltagswege kürzer als fünf Kilometer sind, ist der Ausbau der Radwege zentral, um die Autoabhängigkeit zu reduzieren – so der VCÖ. Vor allem Elektro-Fahrräder könnten viele Autofahrten ersetzen. Wichtig sei auch, dass man die Ortskerne und Nahversorgung stärkt, anstatt Supermärkte zu errichten, die nur mit dem Auto gut erreichbar sind.